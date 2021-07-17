شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبي يؤدي مرانه الأول استعدادًا لمواجهة إسبانيا بأولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى منتخب مصر الأولمبى مرانه الأول على أحد الملاعب المخصصة لتدريب المنتخب المصرى قبل لقاء الخميس المقبل أمام إسبانيا فى مستهل مشواره فى أولمبياد طوكيو 2020، أقيم المران فى السابعة مساء اليوم بتوقيت اليابان، بعدما وصلت البعثة ظهرا وأجرت مسحة طبية للكشف عن كورونا ثبت منً خلالها سلامة جميع أفراد البعثة.

واعتبارا من الغد، سيؤدى منتخب مصر الأولمبى تدريبه فى موعد لقاء إسبانيا وهو الرابعة والنصف عصرا.

كما حرص الجهاز الفنى بقيادة شوقى غريب وجهازه المعاون على متابعة لقاء اليابان وإسبانيا الودى والذى انتهى بالتعادل 1 / 1، خاصة أن إسبانيا تتواجد فى مجموعة الفراعنة التى تضم الأرجنتين وأستراليا.

وتضم قائمة منتخب مصر الأولمبى 22 لاعبا وهم: حراسة المرمى: محمد الشناوي- محمد صبحي- محمود جاد،وفى الدفاع: أحمد أبو الفتوح- كريم فؤاد- أحمد حجازي- محمود الونش- محمد عبد السلام- أحمد رمضان "بيكهام" - أسامة جلال-كريم العراقى، وفى الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدى -إمام عاشور- ناصر ماهر- رمضان صبحى - إبراهيم عادل- عبد الرحمن مجدي- طاهر محمد طاهر ،بينما الهجوم: أحمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسي.

المنتخب الاوليمبي



المنتخب الأوليمبي



تدريب المنتخب الاوليمبي باليابان (2)



تدريب المنتخب الاوليمبي باليابان



شوقي غريب و رمضان صبحي



منتخب مصر الاوليمبي