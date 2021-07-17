شكرا لقرائتكم خبر عن أنور سلامة يعلن اعتزال التدريب ويؤكد: الأهلي يحتاج ثلاثى وسط ملعب أمام كايزر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أنور سلامة، نجم النادي الأهلي السابق، اعتزاله التدريب، وقال سلامة فى تصريحات لبرنامج "60 دقيقة" عبر أون تايم سبورت 2، "الآن نعيش فى مرحلة جديدة، وهناك مدربون صاعدون، وهناك كثيرون من أبناء النادى سواء فى الأهلي أو الزمالك، وهناك عامل كبير للسن، واعتزلت التدريب منذ 3 سنوات.

وأضاف سلامة، متحدثاً عن نهائي أفريقيا بين الأهلي وكايزر تشيفز، "الأهلي يتبقى له 20 % من حسم البطولة أمام فريق كايزر تشيفز، والمباراة ستكون صعبة، ولكن موسيماني مدرب مخضرم ويعرف نقاط القوة والضعف فى الفريق المنافس".

وتابع نجم الأهلي السابق، الإعلام هون كثيراً من المباراة رغم أنها مهمة، طالما أن كايزر تشيفز وصل إلى تلك المباراة فهذا يعني أنه فريق قوى، وبالتأكيد الأهلي سيتعامل بكل قوة، خاصة أنه لم يتوج بهذه البطولة من قبل، وأطاح بأكثر من فريق من شمال أفريقيا قبل بلوغ النهائي.

واختتم أنو سلامة تصريحاته قائلا، "الأهلي إذا نجح في إحراز هدف مبكر سيسهل اللقاء بنسبة 50% على الأقل، لا أتوقع أن موسيماني سيتسرع فى حسم مباراة اليوم، ولكنه سيعتمد على وضع فريق كايزر في وسط ملعبه، وسيبدأ بنفس طريقة المباراة السابقة، وسيكون لديه حذر وأعتقد أنه سيبدأ بثلاثي وسط الملعب حمدي فتيح والسولية وأليو ديانج.