انتظام جنش والمثلوثى والجزيرى فى تدريبات الزمالك

القاهرة - سامية سيد - عقد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مطولة على هامش تدريبات الفريق مساء اليوم، السبت، بملعب نادي الترسانة مع أحمد عبد المقصود مدرب الفريق والدكتور منتصر الرملاوى المدير الإداري للفريق، وجاءت الجلسة من أجل التنسيق فى بعض الأمور الفنية والإدارية للفترة المقبلة قبل الدخول في معسكر مغلق يوم الأربعاء المقبل بالإسكندرية.

وشارك محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الفريق في التدريبات الجماعية، تحت قيادة أرتو أوليفيرا مدرب حراس مرمى الفريق، وخضع جنش لتدريبات منفردة أمس فى صالة الجيمانزيوم، قبل أن ينتظم في التدريبات الجماعية برفقة زملائه محمد أبو جبل ومحمد عواد وأحمد نادر السيد ومحمد قنديل.

كما انتظم التونسيان سيف الدين الجزيرى وحمزة المثلوثي لاعبا الفريق فى التدريبات، وكان الجزيري والمثلوثي قد حصلا على راحة من تدريبات الفريق أمس، الجمعة، بعد عودتهما أمس من تونس عقب انتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة يوم 3 أغسطس المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

واستقر باتريس كارتيرون على منح لاعبى فريقه "يوم واحد" إجازة عيد الأضحى المبارك، على أن ينتظم الفريق فى معسكر مغلق ببرج العرب فى الإسكندرية بعدها مباشرة.