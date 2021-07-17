شكرا لقرائتكم خبر عن سيد معوض: أتمنى ألا يحتاج الأهلي للقاضية.. والهدف المبكر كلمة السر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمنى سيد معوض، مدرب منتخبنا الوطنى ونجم الأهلى والكرة المصرية السابق، أن لا يحتاج الأهلى لاقتناص بطولة أفريقيا بهدف على طريقة القاضية، أى فى وقت متأخر من عُمر اللقاء، مؤكداً أنه فى حال إحراز الفريق الأحمر هدفا مبكرا ستصبح المباراة سهلة على اللاعبين وسيكون الفوز فى المتناول.

وقال سيد معوض فى تصريحاته لتليفزيون الخليج 365 مع الزميل محمد عراقى، "إحراز هدف مبكر سيكون بمثابة كلمة السر لفك طلاسم المباراة واختراق الحصون الدفاعية لبطل جنوب أفريقيا، الأهلى قادر على تحقيق فوز مريح شرط دخول المباراة مبكراً وتحلى اللاعبين بالتركيز، خاصة فى الأوقات الأولى من عُمر اللقاء".

ويستعد الأهلى لخوض مباراة صعبة مساء اليوم السبت ،أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، ومن المقرر أن تنطلق المباراة فى التاسعة مساء بتوقيت القاهرة باستاد «مركب محمد الخامس» بمدينة الدار البيضاء المغربية.

ويأتى ظهور الأهلى فى نهائى دورى الأبطال للمرة الرابعة فى آخر 5 سنوات، بعدما سجل حضوره فى نسخ 2017 و2018 و2020، وفى النسخة الجارية بحثًا عن تعزيز رقمه القياسى فى عدد مرات الفوز باللقب.

وتوج الأهلى بلقب البطولة الأفريقية أعوام (1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، 2020 ) ولم يحالفه الحظ فى التتويج باللقب أعوام (1983، 2007، 2017، 2018).