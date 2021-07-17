شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر باليابان يكشف الاستعدادات الأخيرة للبعثة المصرية قبل أولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أيمن كامل، السفير المصرى فى اليابان، كواليس استعدادات أعضاء البعثة المصرية فى اليابان للمشاركة فى أولمبياد طوكيو المرتقبة بعد وصول أغلب الفرق الرياضية الممثلة لمصر إلى اليابان.

وقال أيمن كامل فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت 3، البعثة المصرية فى طوكيو بخير ووصل جزء كبير منها وهم موجودون حالياً بالقرية الأولمبية، والجميع على ما يرام، اليابان ممتدة المساحة ولكن فى إطار الإعداد لهذه المشاركات تواصلنا مع السلطات اليابانية فى كل المحافظات لتأمين إقامة كل البعثات المصرية.

وأضاف سفير مصر في اليابان، المنتخب الأولمبى يقيم على بعد 800 كيلو متر من العاصمة طوكيو، ونتواصل أيضاً مع المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية وكذلك وزير الرياضة، للتنسيق فيما يخص إقامة البعثة، ونحاول تأمين الظروف لجميع أعضاء البعثة على مختلف المدن فى اليابان.

وتابع السفير المصرى فى اليابان، أهم مشاركة ستكون للمنتخب الأولمبي مع إسبانيا، وسيتعذر تواجدى معهم فى نفس اليوم ولكن أسعى للتواجد معهم فى المباريات التالية، والجانب اليابانى قدم لنا حفاوة بالغة فى الاستقبال ومعسكر التدريب لفريق الشيش شاهد على ذلك، حيث تم رفع علم مصر فى كل أنحاء المدينة التى يتدرب فيها منتخب الشيش بالرغم من صعوبة التدابير الاحترازية.

واختتم السفير المصرى قائلا، "كنت فخوراً بمقابلة أعضاء الفريق المصرى لسلاح الشيش لأن روحهم العالية منحتنا الأمل فى رفع علم مصر بميداليات كثيرة، وهم على مستوى عالٍ جداً وحققوا مراكز دولية ولديهم إمكانيات كبيرة، واللاعبون تأقلموا بشكل إيجابى على فرق التوقيت وكل الأمور.