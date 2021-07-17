شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. تاريخ أول بطولة دورى أبطال أفريقيا وبطلها أوريكس الكاميرونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بطولة دورى أبطال أفريقيا التى يشارك فيها الأندية صاحبة لقب الدورى، بالإضافة إلى وصيف الدورى فى أفضل 12 اتحادا، كانت أول نسخة لها أقيمت فى عام 1964، وفاز بها فريق أوريكس دوالا الكاميروني.

نادى أوريكس دخل التاريخ كونه أول نادٍ يحصد دورى أبطال أفريقيا فى أول بطولة عام 1964 ولكنها البطولة الأفريقية الوحيدة فى سجل هذا النادى واختفى تماماً من الأدوار المتقدمة للبطولات الأفريقية.

بطولة دورى أبطال أفريقيا كانت تُعرف سابقًا باسم كأس أفريقيا للأندية البطلة، وتغير نظام البطولة واسمها منذ عام 1997، ويعد فريق الإسماعيلى هو أول فريق مصرى يتوج بالبطولة عام 1969.

وفاز النادى الإسماعيلى باللقب الأفريقى للمرة الوحيدة فى تاريخه بعد الفوز على إنجلبير المازيمبى، بعدما تعادلا إيجابيا بهدفين لكل منهما فى مباراة الذهاب التى أقيمت بكينساشا، بينما فاز الدراويش على المنافس فى القاهرة بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليصبح مجموع المباراتين 3/5 .

بعدها توج الأهلى بأول لقب أفريقى يوم 12 ديسمبر 1982 فى المدينة الغانية كوماسى بحضور الرئيس الغانى جيرى رولينجز عندما تعادل المارد الأحمر مع أشانتى كوتوكو بهدف لكل فريق وكان الأهلى قد فاز فى لقاء الذهاب بالقاهرة بثلاثية نظيفة ليتوج بأول لقب أفريقي.

وتوجت الأندية المصرية بلقب دورى أبطال أفريقيا 15 مرة فى تاريخها، وتوج باللقب الأفريقى كل من الإسماعيلى مرة واحدة، والزمالك 5 مرات، والأهلى 9 مرات.