الامارات | صورة ميسي تكسر الرقم القياسي في تاريخ "إنستغرام"

شكرا لقرائتكم خبر عن صورة ميسي تكسر الرقم القياسي في تاريخ "إنستغرام" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باتت صورة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وهو حامل لكأس كوبا أميركا التي اختتمت أخيرا في البرازيل، وتوج بلقبها منتخب الأرجنتين، أبرز صورة في تاريخ موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" حتى اليوم. وقالت صحيفة "أس" الإسبانية إن الصورة التي ظهر فيها ميسي، وهو في غرفة تبديل الملاس، حاملا للكأس، ونشرها على حسابه في "إنستغرام" حققت رقما قياسيا غير مسبوق من الإعجاب، بلغ 19 مليونا و891 ألفا حتى الساعات الماضية، ومايزال الرقم في ارتفاع.

ويعود السبب في الشهرة العالمية الواسعة لهذه الصورة، إلى التعاطف الكبير والفرحة غير المسبوقة لليونيل ميسي بلقبه الوحيد مع منتخبه، بعد سنوات طويلة، شهدت انكسارات متتالية، وخسارة أربعة نهائيات، كان بينها ثلاثة في كوبا أميركا ونهائي شهير في كأس العالم 2014. وزادت من شهرة الصورة، التعليق الذي سبق نشر الصورة حين قال ميسي: ما نزال غير مدركين لحجم وأبعاد ما قمنا به، لكن سيسجل التاريخ اننا لم نفز فقط بلقب كوبا أميركا، بل لاننا هزمنا البرازيل في البرازيل".

يذكر أن الصورة حققت الرقم القياسي في ستة أيام فقط بعد نشرها، بينما لاقت صور أخرى أرقاما قياسية أيضا، تعدت العشرة ملايين، في حين أن أحد أشرطة الفيديو لميسي بلغ أكثر من 25 مليون مشاهدة، وهو من الأرقام الكبيرة أيضا في "إنستغرام".

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