عقب النهائي الإفريقي.. الأهلي يكشف عن تفاصيل رحيل 3 أسماء رسميًا

الشارقة - اميمة ياسر - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء امس الجمعة، استعداداته لمباراة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث خاض المارد الأحمر المران الأخير بالمغرب، مساء امس على ملعب كهرماء بمدينة الدار البيضاء بالمغرب.

حيث بدأ المران بمحاضرة فنية عقدها بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق مع اللاعبين، تحدث خلالها عن العديد من النقاط المهمة لمباراة اليوم.

وحرص الجهاز الفني واللاعبين على التجمع في نهاية المران من أجل الدعاء للتتويج بالنجمة العاشرة.

ومن جانبهم، أدى اللاعبون فقرات تدريبية متنوعة، فيما خاض حراس المرمى تدريبات قوية.

وفي سياق متصل، على الرغم من انشغال الجميع داخل جدران القلعة الحمراء بالنهائي الإفريقي أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، إلا أن هناك بعض الملفات التي كان قد سبق حسمها من قِبل لجنة التخطيط بالنادي الأهلي بالتعاون مع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وسوف يتم الإعلان عنها بشكل رسمي عقب النهائي الإفريقي أي كانت النتيجة.

أحمد علاء

حيث حسم النادي الأهلي الاستغناء عن أحمد علاء لاعب الفريق المعار إلى صفوف طلائع الجيش، بالإضافة إلى عمرو جمال لاعب طلائع الجيش الحالي، والذي اقترب بشدة من الانتقال إلى صفوف نادي الزمالك، بالإضافة إلى مروان محسن مهاجم الأهلي الذي طالب موسيماني بشكل صريح رحيله إلى الفريق بلا رجعة وبشكل نهائي، حيث يمتلك الأخير العديد من العروض القوية المحلية، أبرزها نادي الاسماعيلي “ناديه السابق”، والجونة ووادي دجلة. حسبما نشر موقع "كورة".

مروان محسن

وكان مروان محسن أحد اللاعبين المدللين في عهد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، وذلك بعدما كان يعتمد على خدماته بشكل أساسي في الصفوف، بالإضافة إلى الرغبة القوية في تعديل كل ما مضى من خلال المدير الفني الجنوب إفريقي، والذي رفض في وقت سابق عودة أليو بادجي إلى الصفوف، ما جعل اللاعب يحضر إحدى العروض الفرنسية ليرحل عن الصفوف بشكل نهائي بعد انتهاء إعارته إلى صفوف أنقرة جوجو التركي.

ويمتلك النادي الأهلي حاليا في خط هجومه المتألق محمد شريف، وينتظر عودة هداف الدوري رفقته أحمد ياسر ريان، عقب انتهاء إعارته لفريق سيراميكا كليوباترا، ليكون شراكة قوية معه في منافسات الموسم المقبل.