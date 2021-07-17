شكرا لقرائتكم خبر عن اللاعبون الأكثر تتويجاً بأفريقيا مع الأهلى قبل مواجهة كايزر تشيفز.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلي لخوض تحدٍ قوى وصعبٍ عندما يواجه كايزر تشيفز الجنوب أفريقي فى نهائي دوري أبطال أفريقيا، اليوم السبت، فى طريقه نحو الاحتفاظ باللقب القاري للمرة الثانية على التوالي والعاشرة في تاريخه، وهي المباراة التي يركز عليها الجهاز الفني واللاعبون جيدا من أجل اقتناص النجمة العاشرة فى تاريخه.

ويوجد عدد كبير من لاعبي الجيل الحالي بالأهلي توجوا باللقب الأفريقي، سواء أكثر من مرة أو مرة واحدة، ومنهم من صنع تاريخا كبيرا داخل جدران القلعة الحمراء ومنهم من يستعد لتسطير تاريخ جديد بالتتويج بالأميرة الأفريقية للمرة الأولى فى مشواره مع الأهلي.

وعلى مدار 13 نهائيا سابقا للملك المتوج على عرش قارة المواهب نجح في تحقيق اللقب في 9 مناسبات، في رقم قياسي للفريق في عدد مرات التتويج باللقب الأهم في القارة السمراء، واكتفى بالوصيف في 4 مناسبات. ويأتي ظهور الأهلي في نهائي دوري الأبطال للمرة الرابعة في آخر 5 سنوات، بعدما سجل حضوره في نسخ 2017 و2018 و2020، وفي النسخة الجارية بحثًا عن تعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب. وتوج الأهلي بلقب البطولة الأفريقية أعوام (1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012 ، 2013 ، 2020 ) ولم يحالفه الحظ في التتويج باللقب أعوام (1983، 2007، 2017، 2018).