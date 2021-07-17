شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب الأهلي مع أندية جنوب أفريقيا قبل مواجهة كايزر تشيفز.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضرب فريق الأهلي موعداً مع كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا في نهائي دوري أبطال أفريقيا للنسخة الجارية، بعدما أطاح المارد الأحمر بمنافسه الترجي التونسي في الدور نصف النهائي للبطولة، فيما أطاح بطل جنوب أفريقيا بمنافسه الوداد المغربى.

تاريخ طويل جمع الأهلي بفرق جنوب أفريقيا فى مسيرته للتربع على عرش القارة السمراء، حيث التقى الأهلى مع فرق جنوب أفريقيا فى 26 مباراة فى مختلف المسابقات الأفريقية، الفوز كان حليف الأهلي فى 12 مباراة، وسيطر التعادل على نتيجة ثمانية مباريات، فيما خسر الأهلى ست مباريات.

التقى الأهلى سبع فرق من جنوب أفريقيا هى: صن داونز «تسعة مواجهات»، وأورلاندو بيراتس «ست مواجهات»، وأياكس كيب تاون «مواجهتان»، وبلاتينيوم ستارز «مواجهتان»، وسوبر سبورت «مواجهتان»، وبيديفست «مواجهتان»، وكايزر تشيفز «مواجهة واحدة».

على مدى مواجهات الأهلى وفرق جنوب أفريقيا، نجح لاعبو الأهلى فى هز شباك فرق جنوب أفريقيا 35 مرة، بينما استقبلت شباكه 24 هدفًا، ويعد خالد بيبو، مهاجم الأهلي الأسبق، الهداف التاريخى للأهلي فى مواجهات فرق جنوب أفريقيا برصيد أربعة أهداف.

ويعد حسام عاشور أكثر اللاعبين ظهورًا فى مواجهات الأهلى أمام فرق جنوب أفريقيا، بعدما سجل وجوده فى 14 مباراة.