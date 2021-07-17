شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلى وكايزر تشيفز فى نهائى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الأهلي مباراة مصيرية عندما يواجه نظيره كايرز تشيفز بطل جنوب افريقيا في نهائي دوري الأبطال الأفريقى على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بالمغرب، حيث يفتش المارد الأحمر عن اللقب العاشر في تاريخه بينما يسعى بطل جنوب افريقيا لوضع إسمه في قائمة المتوجين بدوري الابطال للمرة الأولى في تاريخه.س.. ما هو موعد مباراة الأهلى وكايزر تشيفز؟
ج.. تقام مباراة الأهلى وكايزر تشيفز الجنوب أفريقى في التاسعة مساء اليوم السبت – بتوقيت القاهرة- وتعد تلك المباراة من أهم مباريات المارد الأحمر هذا الموسم.س.. من هو حكم مباراة الأهلي وكايزر تشيفز؟
ج.. يتولى إدارة مباراة الاهلى وكايزر تشيفز الليلة الحكم البوروندي باسيفيك ندابيهاو ينمانا كحكم ساحة وإلفيس نيجوجوي ولي أوكيلو مساعدين، فيما يتولى مسؤولية الحكم الرابع أتوجو كاستان، وسيتواجد في غرفة الفيديو الحكمين رضوان جيد وزكريا برينسي.
س.. كم مرة سجل الأهلي حضور فى أخر 5 سنوات بنهائى دورى الأبطال؟
ج.. يأتي ظهور الأهلي في نهائي دوري الأبطال للمرة الرابعة في آخر 5 سنوات، بعدما سجل حضوره في نسخ 2017 و2018 و2020، وفي النسخة الجارية بحثًا عن تعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب.
س.. ما هى الأعوام التى توج فيها الأهلي باللقب الأفريقي؟
ج.. توج الأهلي بلقب البطولة الأفريقية أعوام (1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012 ، 2013 ، 2020 ) ولم يحالفه الحظ في التتويج باللقب أعوام (1983، 2007، 2017، 2018).
ج.. يخطط بيتسو موسيماني المدير الفنى للأهلى، لإجراء تعديلات على طريقة لعب الأهلي الليلة، ويدرس أكثر من سيناريو سواء العودة للعب بطريقة 4/3/3 أو الاستمرار بطريقة 4/2/3/1 لاختيار الأفضل فيهما، بما يتناسب مع طريقة لعب الفريق الجنوب أفريقي.
ويدرس موسيماني اللعب بلاعب وسط ارتكاز ثالث كما حدث في مباراتي الترجي التونسي بنصف النهائي الأفريقي ومباراة بيراميدز في الدوري، من خلال الاعتماد على الثلاثي حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية في الوسط، على أن يلعب حمدي فتحي "ليبرو متقدم" أو لاعب وسط ثالث في حالة الدفاع أو لاعب وسط ثالث حال الهجوم، والتى أجاد تنفيذها بشكل كبير، ووقتها سيضحي موسيماني بأحد الجناحين سواء طاهر محمد طاهر أو حسين الشحات.
كما يفكر موسيماني في الاعتماد على طريقة لعب 4/3/3 لسبيين الأول منح الحرية لعلي معلول في التقدم للأمام وتقديم الزيادة الهجومية مع دخول حمدي فتحي كقلب دفاع بجوار بدر بانون حال تقدمه، وميل أيمن أشرف إلى مركز الظهير الأيسر، لاستغلال اختراقات معلول في إرسال الكرات العرضية وتشكيل جبهة قوية مع أفشة أو طاهر، وإرسال الكرات العرضية لشريف في منطقة جزاء كايزر تشيفز.