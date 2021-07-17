شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلى وكايزر تشيفز فى نهائى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الأهلي مباراة مصيرية عندما يواجه نظيره كايرز تشيفز بطل جنوب افريقيا في نهائي دوري الأبطال الأفريقى على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بالمغرب، حيث يفتش المارد الأحمر عن اللقب العاشر في تاريخه بينما يسعى بطل جنوب افريقيا لوضع إسمه في قائمة المتوجين بدوري الابطال للمرة الأولى في تاريخه.

س.. ما هو موعد مباراة الأهلى وكايزر تشيفز؟

ج.. تقام مباراة الأهلى وكايزر تشيفز الجنوب أفريقى في التاسعة مساء اليوم السبت – بتوقيت القاهرة- وتعد تلك المباراة من أهم مباريات المارد الأحمر هذا الموسم.

س.. من هو حكم مباراة الأهلي وكايزر تشيفز؟

ج.. يتولى إدارة مباراة الاهلى وكايزر تشيفز الليلة الحكم البوروندي باسيفيك ندابيهاو ينمانا كحكم ساحة وإلفيس نيجوجوي ولي أوكيلو مساعدين، فيما يتولى مسؤولية الحكم الرابع أتوجو كاستان، وسيتواجد في غرفة الفيديو الحكمين رضوان جيد وزكريا برينسي.

ج.. يأتي ظهور الأهلي في نهائي دوري الأبطال للمرة الرابعة في آخر 5 سنوات، بعدما سجل حضوره في نسخ 2017 و2018 و2020، وفي النسخة الجارية بحثًا عن تعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب. س.. ما هى الأعوام التى توج فيها الأهلي باللقب الأفريقي؟ ج.. توج الأهلي بلقب البطولة الأفريقية أعوام (1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012 ، 2013 ، 2020 ) ولم يحالفه الحظ في التتويج باللقب أعوام (1983، 2007، 2017، 2018). س.. ما هى الأعوام التى توج فيها الأهلي باللقب الأفريقي؟

س.. كم مرة سجل الأهلي حضور فى أخر 5 سنوات بنهائى دورى الأبطال؟س.. ماذا يدور فى عقل موسيمانى من الناحية الفينة؟

ج.. يخطط بيتسو موسيماني المدير الفنى للأهلى، لإجراء تعديلات على طريقة لعب الأهلي الليلة، ويدرس أكثر من سيناريو سواء العودة للعب بطريقة 4/3/3 أو الاستمرار بطريقة 4/2/3/1 لاختيار الأفضل فيهما، بما يتناسب مع طريقة لعب الفريق الجنوب أفريقي.