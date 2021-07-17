شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب الأندية المصرية أمام كايزر تشيفز قبل نهائى أفريقيا.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا لخوض صدامه السادس أمام الفرق المصرية، حينما يواجه الأهلى فى التاسعة مساء اليوم، السبت، بنهائى دورى الأبطال الأفريقى بالمغرب، بحثاً عن اللقب الأول فى تاريخه، فيما يفتش المارد الأحمر عن لقبه العاشر.

ولعب كايزر تشيفز 5 مباريات سابقة أمام الفرق المصرية، بينها مواجهة نهائية وحيدة فى كأس السوبر 2002 أمام الأهلي، وفاز مرة وحيدة فقط خلال تلك المباريات وتعادل مرتين مقابل الخسارة فى مباراتين حيث سجل 4 أهداف واهتزت شباكه 7 مرات.

وتعتبر المواجهة الأخيرة فى عام 2002، فى نهائى كأس السوبر الأفريقي عندما توج الأهلى بطلا للمرة الأولي في تاريخه بعد الفوز علي كايزر تشيفز الجنوب أفريقي 4-1، في مباراة أحرز فيها عصام الحضري هدفه الشهير.