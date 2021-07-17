شكرا لقرائتكم خبر عن شعبية جارفة لموسيمانى فى المغرب بسبب الوداد ونهضة بركان.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحظى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، بشعبية جارفة فى المغرب بسبب نجاحاته السابقة مع صن داونز وحالياً مع الأهلي، خاصة بعدما قاد المارد الأحمر للفوز على الوداد المغربى ذهابا وإيابا فى نصف نهائي النسخة الماضية من بطولة أفريقيا، كما أن المدرب الجنوب أفريقى كان مُرشحاً بقوة لتدريب الوداد فى فترات سابقة، كما نجح موسيمانى فى قيادة الأهلى للتتويج بكأس السوبر الأفريقى من أنياب نهضة بركان المغربى.

ويستعد فريق الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى لمواجهة كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا في نهائي دوري الأبطال الأفريقى والمقرر له التاسعة مساء اليوم السبت بالمغرب.

والمفارقة أن الأهلي رد اعتباره تحت قيادة موسيماني مع ثلاثة فرق وهي الوداد الذي تغلب عليه في نهائي أفريقيا 2017 والترجي الذي تغلب عليه في نهائي أفريقيا 2018 والزمالك الذي فاز عليه في السوبر المحلي والدوري الممتاز.

والمباريات الحاسمة التي قاد فيها موسيماني الأهلي وحقق نتائج قوية هي الوداد المغربي ذهابا وإيابا في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بالنسخة الماضية ومباراة الزمالك بنهائي النسخة الماضبة، والزمالك ذهابا وعودة في الدوري والدحيل القطري وبالميراس البرازيلي بكأس العالم للأندية، وصن داونز الجنوب إفريقي ذهابا وعودة بربع نهائي النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا والترجى التونسى ذهاب وعودة بنصف النهائى الافريقى.

وحقق الأهلي تحت قيادة موسيماني الفوز على الوداد بنتيجة 5 / 1 في مجموع اللقائين بنتيجة 2 / 0 في موقعة الذهاب بالمغرب و3 / 1 في موقعة العودة بالقاهرة، قبل أن يسقط الزمالك بهدفين لهدف خلال النسخة الماضية من نهائي إفريقيا، ثم الفوز على الدحيل القطري بافتتاح كأس العالم للأندية والتغلب على بالميراس في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ليقتنص الميدالية البرونزية بمونديال الأندية للمرة الثانية في تاريخ الأهلي.

واستمر تفوق الأهلي تحت قيادة موسيماني بعد الفوز على الزمالك بهدفين لهدف في الدوري رغم غياب فريق كامل من الأهلي ، قبل أن يتعادل معه في مباراة الدور الثاني بهدف لكل فريق، فيما حقق الفوز على فريقه السابق صن داونز بهدفين نظيفين في موقعة الذهاب بالقاهرة قبل أن يتعادل في موقعة الإياب ببريتوريا بهدف لكل فريق، وأخير الفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف على ملعب رادس ثم بثلاثية فى مباراة العودة، بخلاف الفوز على نهضة بركان المغربي في السوبر الإفريقي بهدفين نظيفين.