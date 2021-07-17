شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام الشاطر: أكرم توفيق الأحق بالمشاركة فى تشكيل الأهلي بالنهائي.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد إسلام الشاطر، نجم الأهلي والكرة المصرية السابق، أن أكرم توفيق نجم المارد الأحمر هو الأحق بالمشاركة الأساسية فى مواجهة فريقه أمام كايزر تشيفز، بسبب أدائه الثابت وظهوره بمستوى رائع فى كل المباريات التى شارك فيها مؤخراً.

وقال إسلام الشاطر خلال مداخلته بتليفزيون الخليج 365 مع الزميل محمد عراقى، إنه على الرغم من عودة محمد هاني من الإصابة، والذى يعد الظهير الأساسي للفريق، إلا أن أكرم هو الأحق بالمشاركة فى الفترة الحالية، مؤكداً أن المباريات التي تلي النهائي الأفريقي ستشهد منافسة قوية بين الثنائي لشغل هذا المركز بشكل أساسى.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة صعبة مساء اليوم السبت، أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، ومن المقرر أن تنطلق المباراة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة باستاد «مركب محمد الخامس» بمدينة الدار البيضاء المغربية.

ويأتي ظهور الأهلي في نهائي دوري الأبطال للمرة الرابعة في آخر 5 سنوات، بعدما سجل حضوره في نسخ 2017 و2018 و2020، وفي النسخة الجارية بحثًا عن تعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب.

وتوج الأهلي بلقب البطولة الأفريقية أعوام (1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012 ، 2013 ، 2020 ) ولم يحالفه الحظ في التتويج باللقب أعوام (1983، 2007، 2017، 2018).