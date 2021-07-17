شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر ريان ينصح موسيمانى بالحذر من الهجمات المرتدة لـ كايزر تشيفز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نصح ياسر ريان نجم الأهلى السابق، المديرالفنى للأهلى الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى بضرورة الحذرمن الهجمات المرتدة لفريق كايزر تشيفز فى المواجهة المرتقبة بينهما فى التاسعة مساء الليلة فى نهائى دورى أبطال أفريقيا .

وقال ريان، فى تصريح لـ ”الخليج 365”، أنه على موسيمانى إدارة الخطة الدفاعية بحنكة حتى لا يفاجىء بهجوم معاكس ليس فى الحسبان ، مشيرا إلى أن لقاء اليوم يصب فى صالح النادى الأهلى بشكل كبير بواقع خبرات لاعبيه .

ويتولى إدارة مباراة الاهلى وكايزر تشيفز الليلة الحكم البوروندى باسيفيك ندابيهاو ينمانا كحكم ساحة وإلفيس نيجوجوى ولى أوكيلو مساعدين، فيما يتولى مسؤولية الحكم الرابع أتوجو كاستان، وسيتواجد فى غرفة الفيديو الحكمين رضوان جيد وزكريا برينسي.

ويأتى ظهور الأهلى فى نهائى دورى الأبطال للمرة الرابعة فى آخر 5 سنوات، بعدما سجل حضوره فى نسخ 2017 و2018 و2020، وفى النسخة الجارية بحثًا عن تعزيز رقمه القياسى فى عدد مرات الفوز باللقب.

وتوج الأهلى بلقب البطولة الأفريقية أعوام (1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، 2020 ) ولم يحالفه الحظ فى التتويج باللقب أعوام (1983، 2007، 2017، 2018).

ويطمح الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى فى أن يكون ثانى المدربين الأجانب فى تاريخ القلعة الحمراء، الذى يقود الفريق لحصد دورى أبطال أفريقيا مرتين متتاليتين، كما أنه يبحث عن إنجاز فردى لكونه سيحقق اللقب للمرة الثالثة فى مسيرته، وهو رقم فريد للمدرب الجنوب أفريقي.

ويخطط بيتسو موسيماني، لإجراء تعديلات على طريقة لعب الأهلى الليلة، ويدرس أكثر من سيناريو سواء العودة للعب بطريقة 4/3/3 أو الاستمرار بطريقة 4/2/3/1 لاختيار الأفضل فيهما، بما يتناسب مع طريقة لعب الفريق الجنوب أفريقي.