شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام الشاطر لتليفزيون الخليج 365: نهائي 2006 محفور بذاكرة كل أهلاوي.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد إسلام الشاطر، نجم الأهلي والكرة المصرية السابق، أن فوز المارد الأحمر ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2006 وإحراز هدف فى الدقائق الأخيرة لحظات محفورة فى ذاكرة كل أهلاوي، من المستحيل أن ينساها عشاق الفريق الأحمر. وقال إسلام الشاطر خلال مداخلته فى تليفزيون الخليج 365 مع الزميل محمد عراقى، "أفضل لحظة فى تاريخي الكروي بالطبع.. البطولة كانت بعيدة للغاية ونجحنا فى اقتناصها فى الوقت القاتل.. بطولة الموسم الماضى والفوز بها على حساب الزمالك كانت أفضل لحظة كروية وأنا خارج المستطيل الأخضر وفرحتى بهدف أفشة القاتل كانت هيستيرية".

ويستعد الأهلي لخوض مباراة صعبة مساء اليوم السبت ،أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، ومن المقرر أن تنطلق المباراة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة باستاد «مركب محمد الخامس» بمدينة الدار البيضاء المغربية.

ويأتي ظهور الأهلي في نهائي دوري الأبطال للمرة الرابعة في آخر 5 سنوات، بعدما سجل حضوره في نسخ 2017 و2018 و2020، وفي النسخة الجارية بحثًا عن تعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب.

وتوج الأهلي بلقب البطولة الأفريقية أعوام (1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012 ، 2013 ، 2020 ) ولم يحالفه الحظ في التتويج باللقب أعوام (1983، 2007، 2017، 2018).