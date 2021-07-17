شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة موسيمانى تدعم الأحمر قبل نهائى دورى الأبطال: كل التوفيق للأهلى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعمت أسرة بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، بقيادة زوجته مويرا تلاجالى، المارد الأحمر قبل مباراة الليلة أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، التى تقام على ملعب محمد الخامس فى المغرب.



مويرا تلاجالى

ونشرت مويرا، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، مجموعة من الصور ظهرت خلالها مرتدية تيشيرت الأهلى الأحمر وقبعة حمراء اللون، كما ظهرت فى صورة أخرى مع أولادها وأصدقائها، والتى كتبت فى تعليقها عليها: "كل التوفيق لفريق الأهلى".



أسرة موسيمانى

ويستعد الأهلي لخوض مباراة صعبة مساء اليوم السبت أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، ومن المقرر أن تنطلق المباراة فى التاسعة مساء بتوقيت القاهرة باستاد «مركب محمد الخامس» بمدينة الدار البيضاء المغربية.



زوجة موسيمانى

ويأتي ظهور الأهلي في نهائي دوري الأبطال للمرة الرابعة في آخر 5 سنوات، بعدما سجل حضوره في نسخ 2017 و2018 و2020، وفي النسخة الجارية بحثًا عن تعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب.



زوجة موسيمانى قبل لقاء الليلة

وتوج الأهلي بلقب البطولة الأفريقية أعوام 1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012 ، 2013 ، 2020، ولم يحالفه الحظ فى التتويج باللقب أعوام 1983، 2007، 2017، 2018.