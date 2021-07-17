شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام الشاطر: كريم فؤاد يشعل المنافسة على الظهير الأيمن بالأهلي.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد إسلام الشاطر، نجم الأهلي والكرة المصرية السابق، أن انضمام كريم فؤاد للمارد الأحمر سيشعل المنافسة على مركز الظهير الأيمن بين الثلاثي محمد هاني وأكرم توفيق والصفقة الجديدة، مشدداً على أن الفرق الكبرى لابد أن يكون لديها أكثر من لاعب سوبر فى كل مركز، خاصة إذا كان الفريق يُنافس على عدد كبير من البطولات سنوياً، كما يحدث مع الأهلي.

وقال إسلام الشاطر، خلال مداخلته بتليفزيون الخليج 365 مع الزميل محمد عراقى، "الأهلي قادر على حصد اللقب والعودة من المغرب بالبطولة العاشرة فى تاريخة والثانية على التوالى، خاصة أنه يمتلك فريقا مكتملا وجهازا فنيا على أعلى مستوى".

ويستعد الأهلي لخوض مباراة صعبة مساء اليوم السبت، أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، ومن المقرر أن تنطلق المباراة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة باستاد «مركب محمد الخامس» بمدينة الدار البيضاء المغربية.

ويأتي ظهور الأهلي في نهائي دوري الأبطال للمرة الرابعة في آخر 5 سنوات، بعدما سجل حضوره في نسخ 2017 و2018 و2020، وفي النسخة الجارية بحثًا عن تعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب.

وتوج الأهلي بلقب البطولة الأفريقية أعوام (1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012 ، 2013 ، 2020 ) ولم يحالفه الحظ في التتويج باللقب أعوام (1983، 2007، 2017، 2018).