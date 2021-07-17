7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 17 يوليو العديد من الأخبار الرياصية المهمة و أبرزها، بعثة الأهلي تغادر المغرب عقب نهائي أفريقيا وتبدأ رحلة العودة للقاهرة، شوقي غريب يعتمد طريقة 3/4/3 فى أولمبياد طوكيو.

شوقي غريب يعتمد طريقة 3/4/3 فى أولمبياد طوكيو

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب، استمرار الاعتماد على طريقك 3_4_3 في مباريات أولمبياد طوكيو وهي نفس الطريقة التي لعب بها المنتخب في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة والتي توج الفراعنة بلقبها.

بعثة الأهلي تغادر المغرب عقب نهائي أفريقيا وتبدأ رحلة العودة للقاهرة

تبدأ بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رحلة العودة إلى القاهرة من المغرب بعد انتهاء مباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقية الليلة فى نهائي أفريقيا.

كارتيرون يمنح لاعبى الزمالك "يوم واحد" إجازة عيد الأضحى

استقر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على منح لاعبى فريقه "يوم واحد" إجازة عيد الأضحى المبارك، على أن ينتظم الفريق فى معسكر مغلق ببرج العرب فى الأسكندرية بعدها مباشرة استعدادا لمباراة غزل المحلة المقرر لها في الثالث من أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز. الإرهاق وضيق الوقت يمنعان المنتخب الأولمبى من خوض ودية باليابان قبل لقاء إسبانيا تسبب ضيق الوقت والإرهاق فى صعوبة إقامة مباراة ودية لمنتخب مصر الأولمبى فى اليابان قبل خوض مباريات أولمبياد طوكيو، حيث استغرقت رحلة الطيران 12 ساعة إلى طوكيو، ثم توجه الفراعنة اليوم إلى مدينة سابورو التى تستضيف البعثة. تحرص قوات الشرطة المغربية على تأمين بعثة الأهلى بشكل كامل منذ وصولها للدار البيضاء وحتى مغادرة الأراضى المغربية، فى ظل تطبيق الاجراءات الاحترازية لمنع الجماهير من الوصول للاعبين والجهاز الفنى ضمن الفقاعة الطبية التى وضعها الاتحاد الأفريقى الكاف للمباراة.

اتحاد الكرة يفتح باب القيد أمام الأندية للموسم الجديد 27 أغسطس المقبل

قررت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، فتح باب القيد أمام الأندية يوم 27 أغسطس المقبل وهو اليوم التالى لانتهاء الدورى الممتاز هذا الموسم وفقا للجدول الذى تم اعلانه مؤخرا من الجبلاية، نظرا لضيق الوقت حيث ينطلق الموسم المقبل فى شهر سبتمبر.