شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ضد كايزر تشيفز.. موسيمانى بعبع النهائيات مع المارد الأحمر قبل صدام الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل النادى الأهلى بقيادة الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى تحدياً مهماً، عندما يلتقى فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، مساء اليوم السبت، على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بالمغرب، ويملك موسيمانى رقماً مميزاً مع المارد الأحمر قبل خوض النهائى الأفريقى فلقد حقق العلامة الكاملة فى كل النهائيات التى خاضها مع الأهلى، فلقد فاز على الزمالك 2-1 فى نهائى القرن الشهير ليتوج بطلا لدوري أبطال أفريقيا ثم فاز على الطلائع بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الاصلى للمباراة بالتعادل ليتوج بطلا لكأس مصر كما فاز على نهضة بركان المغربى 2-0 ليتوج بطلا للسوبر الأفريقى.

ووفقاً لموقع الإحصائيات "ترانسفير ماركت"، تصل القيمة التسويقية للنادى الأهلى إلى 27 مليوناً و750 ألف يورو، ما يعادل 516 مليوناً و440 ألف جنيه مصرى، بينما تبلغ القيمة التسويقية لفريق كايزر تشيفز 11 مليوناً و930 ألف يورو، ما يعادل 222 مليون جنيه مصرى.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام كايزر تشيفز مكون من :

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أكرم توفيق، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول.

الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة.

الهجوم: طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، محمد شريف.

ومن المقرر أن يلعب موسيماني بنفس التشكيل الذي خاض لقاء المقاصة بخلاف تغيير وحيد بعد عودة طاهر محمد للتشكيل على حساب جونيور أجايي، حيث ينوي المدرب الجنوب إفريقي اللعب بثنائي في وسط الملعب على أن يتواجد اليو ديانج على دكة البدلاء.