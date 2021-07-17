شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يمنح أيمن حفنى فرصة للمشاركة قبل الاعتزال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، منح أيمن حفنى صانع ألعاب الفريق فرصة للمشاركة خلال الفترة المقبلة، حال استمرار تألقه فى تدريبات الفريق، بعدما شهد مران الأمس تألق حفنى إلى جانب شيكابالا قائد الفريق، وهو ما حرص كارتيرون على الإشادة به وسيواصل تحفيز اللاعب من أجل إعادته للحسابات حال استمراره بنفس المستوى خلال المرحلة المقبلة.

وعاد أيمن حفنى إلى الزمالك فى شهر يناير الماضى، تلبية لرغبته بالتواجد مع الفريق لمدة ستة أشهر لختام مسيرته بقلعة ميت عقبة التى ينتمى إليها بعدما تألق بقميص الفارس الأبيض لأكثر من موسم ثم انتقل إلى مصر المقاصة والمقاولون ولكن لم تكلل تجاربه الأخيرة بالنجاح ليطلب العودة إلى نادى الزمالك والاعتزال بالقميص الأبيض وهو ما حققته له إدارة النادى لذا سيواصل اللاعب اجتهاده للحصول على فرصة المشاركة بعد قضاء ما يقرب من نصف موسم دون المشاركة مع الفريق فى أى مباراة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة غزل المحلة، فى المباراة التى ستجمع بينهما يوم 3 من شهر أغسطس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، حيث يسعى الأبيض خلالها لمواصلة انتصاراته فى مسابقة الدورى الممتاز، بالفوز على غزل المحلة فى المباراة المقبلة، لاستمرار تصدره جدول ترتيب المسابقة، بعدما احتل المركز الأول برصيد 61 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 18 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات، وهُزم فى مباراتين فيما سجل لاعبوه 48 هدفًا واستقبلت شباكه 18 هدفًا، لذا حرص المدرب الفرنسى على تحفيز لاعبيه على ضرورة الاستعداد جيدًا لتلك المواجهة خاصة بعدما استأنف الفريق تدريباته مساء أمس الجمعة، على ملعب الراحل حسن الشاذلى بقلعة الشواكيش، نظرًا لإجراء عمليات الصيانة فى ملعب نادى الزمالك، بعدما حصل اللاعبين على راحة استمرت لمدة 11 يومًا.