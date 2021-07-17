شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات دور الـ 16 ببطولة العالم للاسكواش بـ5 مواجهات مصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق مساء اليوم، السبت، وحتى الساعات الأولى من صباح غد، الأحد، منافسات دور الــ 16 ببطولة العالم للاسكواش، المقامة حالياً فى شيكاغو خلال الفترة بين 14 إلى 22 يوليو الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 500 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

ويعتبر طارق مؤمن لاعب الجزيرة والمصنف الثالث عالمياً للرجال، ونور الشربينى لاعبة سبورتنج والمصنفة الأولى عالمياً للسيدات، هما حاملا لقب البطولة عن النسخة الماضية.

كما تعتبر هذه النسخة فاصلة فى تحديد التصنيف العالمى للرجال، خاصة مع تضاؤل الفارق بين على فرج لاعب وادى دجلة والمصنف الأول عالمياً ومحمد الشوربجى المصنف الثانى.

وجاءت مباريات اليوم كالتالي:

ـ هانيا الحمامي والبلجيكية نيلي جليس

ـ مروان الشوربجي والفرنسي جريجور مارش

ـ نور الشربيني والأمريكية أوليفيا فيتشر

ـ طارق مؤمن ويوسف إبراهيم

ـ علي فرج والكولومبي ميجيل رودريجيز

وكشفت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" عن التصنيف الجديد للاعبين فى شهر يوليو الجارى، وواصل على فرج لاعب وادى دجلة هيمنته على الصدارة للشهر التاسع على التوالى، منذ صعوده إلى القمة فى نوفمبر العام الماضى عقب تتويجه ببطولة مصر الدولية وبطولة قطر كلاسيك للإسكواش.

واستمر محمد الشوربجى بالمركز الثانى، واستمرطارق مؤمن فى المركز الثالث، وفى المركز الرابع حافظ النيوزلندى بول كول على مركزه، فيما استقرمروان الشوربجى فى التصنيف الخامس، وواصل كريم عبد الجواد تواجده فى المركز السادس، وفارس الدسوقى فى المركز السابع.

واقتحم مصطفى عسل لاعب النادى الأهلى صاحب الـ 21 عاماً، قائمة التوب 10، ليستقر فى المركز التاسع بعد تقدمه 3 مراكز بالتصنيف عقب تتويجه مؤخراً ببطولة الأبطال للاسكواش.