شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام الشاطر: كايزر تشيفز فريق عشوائى لكن يجب الحذر من مميزاته الثلاث.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف إسلام الشاطر، نجم الأهلي والكرة المصرية السابق، فريق كايزر تشيفز بالفريق العشوائي، ولكنه أكد فى الوقت ذاته أن تلك العشوائية تثير القلق لأنك لا تعرف طريقة هجومهم ودفاعهم ولا تعرف اللاعبين المميزين لديهم، فقد يكون الظهير الأيمن نجما فى إحدى المباريات ثم تجده فى المباراة التي تليها لاعبا أقل من العادى.

وقال إسلام الشاطر لتليفزيون الخليج 365 مع الزميل محمد عراقى، "سمير نورينش مهاجم كايرز تشيفز أخطر لاعبي الفريق، كما يمتلك بطل جنوب أفريقيا مدافعا قويا يصل طوله لقرابة المترين، ويعد ثاني هدافي الفريق بعد نوريتش، مشددا على ضرورة الحذر من 3 سمات أساسية يتميز بها فريق كايزر تشيفز، وهى القوة البدنية والدفاع المتكتل وإجادة استغلال الكرات الثابتة.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة صعبة مساء اليوم السبت ،أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، ومن المقرر أن تنطلق المباراة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة باستاد «مركب محمد الخامس» بمدينة الدار البيضاء المغربية.

ويأتي ظهور الأهلي في نهائي دوري الأبطال للمرة الرابعة في آخر 5 سنوات، بعدما سجل حضوره في نسخ 2017 و2018 و2020، وفي النسخة الجارية بحثًا عن تعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب.

وتوج الأهلي بلقب البطولة الأفريقية أعوام (1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012 ، 2013 ، 2020 ) ولم يحالفه الحظ في التتويج باللقب أعوام (1983، 2007، 2017، 2018).