شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبحث عن اللقب الـ23 قارياً لملاحقة ريال مدريد على القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى اختباراً صعباً فى التاسعة مساء اليوم، السبت، حينما يواجه كايزر تشيفز فى نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر إقامته بالمغرب، ويبحث المارد الأحمر عن التتويج بلقبه العاشر لتسجيل إنجاز تاريخى لا ينسى للقلعة الحمراء.

ويسعى الأهلي لزيادة رصيده من الألقاب القارية لـ23 حيث يملك حالياً 22 لقباً قارياً ويفصله عن صدارة قائمة الأكثر تتويجاً بالالقاب القارية 4 ألقاب والتى يعتليها ريال مدريد الإسبانى برصيد 26 لقبا قاريا.

وتوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، و37 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى، بجانب التتويج بدورى الأبطال الأفريقى 9 مرات أعوام 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2013 و2020.

كما نجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993.

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 7 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، 2021 وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الاحمر بـ22 لقبا قاريا حتى الآن.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 15 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً هذا الموسم 2019 -2020 حيث نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "15" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.