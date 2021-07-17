شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف سلاح الأهلى الفتاك فى نهائى دوري أبطال أفريقيا.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبت محمد شريف، مهاجم النادى الأهلى ومنتخب مصر، أنه هداف من العيار الثقيل، بعدما ثبت أقدامه فى قيادة الهجوم الأحمر على المستوى المحلى والأفريقي، حيث يقدم واحداً من أفضل مواسمه الكروية، بعد تألقه مع إنبى فى الموسم الماضى وعودته إلى البيت الأحمر، ويعد محمد شريف هو الورقة الرابحة للأهلى في نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر له التاسعة مساء اليوم، السبت، بالمغرب أمام كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا.

محمد شريف حفر اسمه فى قلوب جماهير الأهلاوية، خاصة فى ظل تسجيله أهدافا مهمة وحاسمة فى مسيرة المارد الأحمر نال بها ثقة المدير الفنى الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى.

واعتلى محمد شريف قائمة هدافي الأهلي في الدوري برصيد 15 هدفا، وكذلك يعتلى قائمة هدافي الأهلي فى أفريقيا برصيد 5 أهداف، حيث يحتل المركز الثاني بقائمة هدافي النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا.

ونسبة إضاعة محمد شريف للفرص لا تُذكر خاصة في الدوري، حيث إنه أفضل من يحول الفرص لأهداف، بالإضافة إلى أنه يسجل أهدافا من أنصاف الفرص.

محمد شريف صاحب الـ 25 عاما، لعب هذا الموسم 39 مباراة، من بينها 23 فى الدورى و12 فى أفريقيا و2 فى كأس العالم للأندية وواحدة فى كأس مصر ومباراة فى السوبر الأفريقى مسجلا 21 هدفا، بواقع 15 فى الدورى و 5 فى أفريقيا وواحد فى السوبر الأفريقى، فيما تبلغ قيمته التسويقية مليوناً و800 ألف يورو، ويقدم محمد شريف مستويات قوية مع الأهلى منذ عودته من الإعارة إلى إنبى فى الموسم الماضي، وبات من العناصر المهمة فى صفوف الفريق الأحمر ويعتمد عليه بيتسو موسيمانى المدير الفنى بشكل أساسى فى المباريات المحلية والقارية.