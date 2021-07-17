شكرا لقرائتكم خبر عن باكستر العائد من محنة السرطان يتسلح بانتصار وحيد أمام موسيمانى بنهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى اختباراً صعباً فى التاسعة مساء اليوم، السبت، حينما يواجه كايزر تشيفز بقيادة الإنجليزي ستيوارت باكستر فى نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر إقامته بالمغرب، ويبحث المارد عن التتويج بلقبه العاشر لتسجيل إنجاز تاريخى لا ينسى للقلعة الحمراء.

وتعد تلك المباراة الرابعة التى تجمع مدربي الفريقين، وشهدت المباريات الثلاث السابقة فوز موسيماني فى لقاءين، بينما انتصر باكستر فى لقاء وحيد.

وطالب باكستر لاعبيه بكتابة التاريخ وتسجيل أسمائهم بحروف من ذهب فى ذاكرة الكرة الجنوب أفريقية بالتتويج باللقب الليلة، ولم يسبق لكايزر تشيفز الوصول للمباراة النهائية قبل مواجهة الأهلي، حيث سيكون أمامه فرصة للحصول على اللقب لأول مرة، ورفع رصيد بلاده إلى 3 ألقاب، ويعد ستيورات باكستر من المدربين المعروفين في الكرة الأفريقية بعدما استطاع قيادة منتخب جنوب أفريقيا في بطولة كأس الأمم 2019 وأقصى الفراعنة من دور ال16 لكنه ترك المهمة بسبب المعاناة من مرض السرطان.

وسبق لصاحب الـ66 عاما قيادة كايزر تشيفز في الفترة من من 2012 وحتى 2015 وحقق العديد من الانجازات يأتي في مقدمتها التتويج ببطولة الدوري الجنوب أفريقي في مناسبتين.