شكرا لقرائتكم خبر عن بشرة خير.. ماذا يفعل الأهلى حينما يواجه فريق سنة أولى نهائى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهة صعبة، اليوم السبت، أمام فريق كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا في نهائي دوري أبطال أفريقيا الذى يتواجد فى المباراة النهائية للمرة الأولى فى تاريخه، وتنطلق المباراة في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة «الثامنة بتوقيت المغرب» على استاد محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية.

الأهلي سبق وواجه 4 فرق في النهائي تأهلت لأول مرة في تاريخها، وهي الهلال السوداني وماميلودي صن داونز والقطن الكاميروني والصفاقسى التونسى ونجح فى حصد اللقب بالمرات الاربعة محققاً العلامة الكاملة.

فلقد توج الأهلى بنسخة 1987 أمام الهلال السوداني الذى تأهل لأول مرة فى تاريخه وقتها لنهائى البطولة، حيث أقيمت مباراة الذهاب بأم درمان وانتهت بالتعادل السلبي، بينما فاز الأهلى فى القاهرة بنتيجة 2-صفر.

كما توج الأهلى بنسخة 2001 مع صن داونز الجنوب أفريقى الذى تأهل وقتها للنهائى لأول مرة فى تاريخه، حيث تعادل الفريقان فى مباراة الذهاب بجنوب أفريقيا بنتيجة 1-1، بينما فاز الأهلى فى مباراة العودة بالقاهرة بنتيجة 3-صفر.

كما توج الأهلى بنسخة 2006 على حساب الصفاقسى التونسي الذى تأهل وقتها للنهائى لأول مرة فى تاريخه، حيث تعادل الفريقان فى القاهرة بنتيجة 1-1، بينما فاز الأهلى فى رادس بنتيجة 1-صفر.

كما توج الأهلى بنسخة 2008 على حساب القطن الكاميروني الذى تأهل وقتها للنهائى لأول مرة فى تاريخه، حيث فاز الأهلى فى مباراة الذهاب بالقاهرة بنتيجة 2-صفر، بينما تعادل الفريقان بنتيجة 2-2 فى مباراة العودة بجاروا.

ويسعى الأهلي إلى تحقيق الفوز، وحصد لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الثاني على التوالي، وتعزير رقمه القياسي في التتويج باللقب للمرة الـ10 في تاريخه.



وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام كايزر تشيفز، بعد التغلب على فريق الترجي الرياضي التونسي في دور نصف النهائي بنتيجة4-0 في مجموع مواجهتي الذهاب والعودة.



فيما تأهل كايزر تشيفز على حساب الوداد المغربي، بعد الفوز عليه بهدف دون رد في مجموع مواجهتي الذهاب والعودة.