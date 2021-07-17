محمد شوقى رئيس اللجنة الطبية بالأهلى يصل المغرب لحضور نهائى أفريقيا

القاهرة - سامية سيد - وصل الدكتور محمد شوقى، رئيس اللجنة الطبية بالنادى الأهلى، إلى المغرب لدعم المارد الأحمر فى موقعة كايزر تشيفز بطل على ملعب محمد الخامس.

ووفقاً لموقع الإحصائيات "ترانسفير ماركت"، تصل القيمة التسويقية للنادى الأهلى إلى 27 مليوناً و750 ألف يورو، ما يعادل 516 مليوناً و440 ألف جنيه مصرى، بينما تبلغ القيمة التسويقية لفريق كايزر تشيفز 11 مليوناً و930 ألف يورو، ما يعادل 222 مليون جنيه مصرى.

ويأتي ظهور الاهلى في نهائي دوري الأبطال للمرة الرابعة في آخر 5 سنوات، بعدما سجل حضوره في نسخ 2017 و2018 و2020، وفي النسخة الجارية بحثًا عن تعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب.

وتوج الأهلي بلقب البطولة الأفريقية أعوام (1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012 ، 2013 ، 2020 ) ولم يحالفه الحظ في التتويج باللقب أعوام (1983، 2007، 2017، 2018).