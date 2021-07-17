شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الرجاء المغربى تدعم الأهلى أمام كايزر تشيفز فى نهائى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرض جمهور نادى الرجاء المغربى على تحية فريق الأهلى حينما تنتقل حافلة المارد الأحمر من وإلى ملعب التدريب فى ظل العلاقة القوية التى تجمع نادى الرجاء بالقلعة الحمراء والتى تفوق نظيرتها مع الوداد المغربى، وحرصت جماهير الرجاء على التأكيد لبعثة الأهلى على تشجعيهم فى المباراة النهائية أمام كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا والمقرر له التاسعة مساء اليوم السبت بالدار البيضاء.

ويتولى إدارة مباراة الاهلى وكايزر تشيفز الليلة الحكم البوروندي باسيفيك ندابيهاو ينمانا كحكم ساحة وإلفيس نيجوجوي ولي أوكيلو مساعدين، فيما يتولى مسؤولية الحكم الرابع أتوجو كاستان، وسيتواجد في غرفة الفيديو الحكمين رضوان جيد وزكريا برينسي.

وعزز الأهلي رقمه كأكثر الأندية الأفريقية في عدد مرات بلوغ نهائي دوري الأبطال للمرة الـ14 في تاريخ مشاركاته بالبطولة، بعدما سبق له الظهور في النهائي القاري في 13 مناسبة.

وعلى مدار 13 نهائيا سابقا للملك المتوج على عرش قارة المواهب نجح في تحقيق اللقب في 9 مناسبات، في رقم قياسي للفريق في عدد مرات التتويج باللقب الأهم في القارة السمراء، واكتفى بالوصيف في 4 مناسبات.