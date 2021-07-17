شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبحث عن التتويج رقم 16 للأندية المصرية على عرش قارة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم السبت، لمتابعة اللقاء المصيرى الذى يجمع الأهلى مع فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، والتى تجمع الفريقين على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بالمغرب.

ويمثل تتويج المارد الاحمر باللقب القارى فرصة لمصر لزيادة الهيمنة على دوري أبطال أفريقيا، حيث حصدت الفرق المصرية اللقب 15 مرة بواقع تسعة للأهلى وخمسة للزمالك ولقب للإسماعيلى.

وكان بإمكان الفرق المصرية زيادة رصيدها من الألقاب الأفريقية لولا خسارة الأهلى لأربعة نهائيات والزمالك لثلاثة نهائيات ونهائى وحيد لغزل المحلة ومثله للإسماعيلى.

ونجحت أندية تونس فى التتويج باللقب القارى 6 مرات بواقع أربعة للترجى ولقب للنجم ومثله للأفريقى فيما توجت أندية الكونغو الديمقراطية باللقب بواقع 5 ألقاب لمازيمبى ولقب لفيتا كلوب، فيما توجت أندية المغرب بستة ألقاب بواقع ثلاثة للرجاء ولقبين للوداد ولقب للجيش الملكى.

وحصلت أندية الجزائر والكاميرون على خمسة ألقاب وحصدت أندية غانا وغينيا على ثلاثة بطولات، فيما توجت أندية جنوب أفريقيا ببطولتين بواقع لقب لأورلاندو بيراتس ولقب لصن داونز.