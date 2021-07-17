الأهلي يكشف موعد سفر "الرباعي الأولمبي" لطوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن

أعلن النادي الأهلي، عن موعد سفر رباعي الفريق، للإنضمام لبعثة منتخب مصر الأولمبي المتواجدة في طوكيو باليابان، للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020.

ويغادر رباعي الفريق المنضمون للمنتخب الأولمبي وهم: محمد الشناوي وصلاح محسن، وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر، المغرب ظهر غدٍ الأحد، إلى العاصمة اليابانية طوكيو، للإنضمام للمنتخب الأولمبي المشارك في دورة الألعاب الأولمبية.

ويلتقي الأهلي مع كايزر تشيفز، بطل جنوب إفريقيا، في المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا، المقرر إقامتها في التاسعة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة باستاد محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الأهلي المغرب عقب انتهاء مباراة كايزر تشيفز مباشرة في طريقها إلى القاهرة على متن طائرة خاصة.

فيما يستمر "الرباعي الأولمبي" في المغرب الليلة، ويطير ظهر غدٍ إلى اليابان حسب اتفاق الجهاز الفني للأهلي مع نظيره في المنتخب الأولمبي.