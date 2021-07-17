حطب: هناك معايير لمن سيحمل علم مصر في الأولمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، هشام حطب، إن هناك معايير تم وضعها لاختيار من سيحمل علم مصر خلال أولمبياد طوكيو 2020.

وأضاف حطب، خلال تصريحات لفضائية بي أون تايم:"حصرنا الناس الذي سيكونوا متواجدون في طوكيو والناس الذين سيكون لديهم مباراة في اليوم التالي سنستبعدهم لعدم إرهاقهم".

وتابع رئيس اللجنة الأولمبية المصرية:"سمعنا أنه سيتم الموافقة ليحمل اثنين علم بلادهم في الأولمبياد أحدهما ولد والأخر بنت وأرسلنا لنتأكد من ذلك لمراعاة الأمر عند الاختيار ولكن حتى الآن لم نُحدد من سيحمل العلم وقد يتم حسم الأمر مساء اليوم".

وأتم حطب تصريحاته بالتشديد على أن اختيار من سيحمل علم مصر في الأولمبياد قرار لن يتخذه بمفرده بل بمشاركة أعضاء مجلس إدارته.