حطب: مصر قريبة من ميدالية في اليد.. وكرويا لسنا أقل من إسبانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، هشام حطب، إن مصر قريبة من حصد 5 إلى 6 ميداليات خلال دورة الألعاب الأولمبية المقبلة طوكيو 2020.

وأضاف حطب، خلال مداخلة بفضائية أون تايم سبورت، اليوم السبت:"قريبون من حصد ميدالية في لعبة الكارتية، الرماية فحصلنا على مراكز متقدمة ببطولات عالمية مؤخرًا، كذلك المصارعة والفروسية لو كان هناك تجانس بين الجواد والحصاد والجودو لسنا بعيدين لكن ثلثين قوتنا في رفع الاثقال لن تكون موجودة عملنا كل ما نستطع ولكن كان هناك فساد في الاتحاد الدولي للعبة والموضوع كان كبيرًا".

وتطرق رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، لفريق كرة القدم:"مصر في مجموعة قوية تضم بطل أوروبا والعالم وقارة استراليا، كل المجموعات قوية حتى كرة اليد كذلك ولاتوجد مجموعة سهلة في الأولمبياد ولكن نحد (قدها وقدود)، لدينا مدرب جيد واتحاد الكرة ظُلم بسبب عدم اكتمال صفوفه ولكن بإذن الله نؤدي شيئًا جيدًا تم تطعيم الفريق باللاعبين الذين يحتاجهم ولسنا أقل من إسبانيا والأرجنتين".

وأشاد حطب بفريق كرة اليد، قائلاً:"لدينا فريقًا قويًا احتل المركز السابع بكأس العالم لليد الماضية وكان بإمكانه الحصول على بطولة وإن شاء الله قريبون من ميدالية، والرئيس دعمهم رغم عدم حصولهم على البطولة لأدائهم وبإن الله يتلافوا الأخطاء في الأولمبياد ولديهم مدرب مميز".