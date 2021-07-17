إسبانيا تتعادل ودياً مع اليابان قبل مواجهة مصر بالأولمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

تعادل المنتخب الإسباني الأولمبي، مع نظيره الياباني الأولمبي، إيجابياً بهدف لمثله، في أخر استعدادات الماتادور لخوض أولمبياد طوكيو 2020.

ويستعد المنتخب الإسباني الأولمبي، لملاقاة نظيره المصري في أول مباريات الفراعنة في المجموعة الثالثة بدور المجموعات بأولمبياد طوكيو، يوم الخميس المقبل.

واستطاع المنتخب الياباني التقدم في المباراة عند الدقيقة 41 عن طريق ريتسو دوان.

وعاد المنتخب الإسباني في النتيجة، ليتعادل في الدقيقة 78 عن طريق كارلوس سولير.

يُذكر أن قرعة الأولمبياد كانت قد أوقعت مصر في المجموعة الثالثة القوية إلى جانب الأرجنتين وإسبانيا وأستراليا.