خاص | شادي محمد: لايوجد وجه مقارنة بين الاهلي وكايزر تشيفز

تحدث مدافع الاهلي ومنتخب مصر السابق شادي محمد، عن حظوظ فريقه في نهائي دوري أبطال افريقيا أمام كايز تشيفز، في المباراة المُقرر لها التاسعة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، باستاد محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بالمغرب.

وقال شادي محمد في تصريحات خاصة لـ”الخليج 365”: “لا يوجد وجه مقارنة بين النادي الاهلي وكايزر تشيفز فريق يبحث عن اللقب العاشر وآخر يحاول التتويج بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه”.

وتابع حديثه: “الاهلي أفضل فنيًا بمستوى كبير عن كايزر تشيفز في وجود المدير الفني بيتسو موسيماني الذي يسير بخطى ثابتة في الفترة الأخيرة، وتوج بأكثر من بطولة خلال قصيرة”.

وأكمل: “لا يوجد أي ضغط عصبي على لاعبي الاهلي في المباراة، ولكن يجب احترام الخصم في مثل هذه المباريات مهما كان، إن شاء الله الفوز حليفنا وبنتيجة كبيرة، وأرفض توقع النتيجة”.

واختتم حديثه: “أرفض المقارنات التي يتم عقدها بين مانويل جوزيه وموسيماني، البرتغالي أسطورة النادي الأهلي ولن يأتي مثله في مصر، أيضا محمد شريف مهاجم ممتاز كما يقول الكتاب، لكن لا أحب مقارنته بعماد متعب”.

وقدم شادي محمد مسيرة حافلة بالعديد من الألقاب والإنجازات مع الاهلي، وفاز بـ 5 بطولات دورى أبطال أفريقيا، 5 دورى عام، السوبر الأفريقى 3 مرات، السوبر المصرى 5 مرات، كأس مصر 7 مرات، برونزية كأس العالم عام 2006.