مدرب ليفربول يكشف عن مساعدة محمد صلاح لزميله بالفريق

حرص جناح فريق ليفربول الدولي المصري محمد صلاح، على تقديم النصائح لزميله بالفريق اللاعب الشاب هارفي إليوت، عن النظام الغذائي أثناء تناول وجبة العشاء، خلال معسكر الريدز الحالي بالنمسا في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وعاد إليوت صحاب الـ18 عامًا إلى ليفربول بعد أن حظي بموسم رائع على سبيل الإعارة مع بلاكبيرن روفرز الموسم الماضي، وشارك في 41 مباراة وسجل سبعة أهداف ومرر 11 تمريرة حاسمة، ليوقع على عقد جديد طويل الأمد في آنفيلد.

وأوضح المدرب المساعد بالجهاز الفني للريدز بيب ليندرز، كيف قام محمد صلاح بتعليم هارفي إليوت درسًا عن أهمية الانضباط، ومساعدة المواهب الشابة، من أجل حجز مكانًا أساسيًا بتشكيل الفريق.

وقال ليندرز في تصريحات نقلها موقع ليفربول إيكو: “كان لدى هارفي بعض الخبز وبعض الفاكهة في طبقه وسأله مو صلاح عن عدد شرائح الخبز التي تناولها بالفعل في ذلك اليوم، قال هارفي واحدة وأخبره مو أن يأكل الفاكهة فقط”.

وتابع حديثه: “أخبرني هارفي أنه يتعلم دائمًا من هؤلاء الرجال، لدينا الكثير من اللاعبين الذين يساعدون اللاعبين الصغار والجدد، تشعر طوال هذا المعسكر بأن المواهب تتكامل، وأنا أحب ذلك كثيرًا “.

وأصبح إليوت أصغر لاعب على الإطلاق يبدأ مباراة تنافسية مع الفريق الأول بنادي ليفربول، بعدما شارك في كأس كاراباو في سبتمبر 2019، وهو بعمر 16 عامًا و174 يومًا فقط.