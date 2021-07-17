خاص | رضا عبد العال يتوقع الفائز من مباراة الأهلي وكايزر تشيفز ويصف موسيمانى بـ المحظوظ

أعرب نجم الأهلي والزمالك السابق، رضا عبد العال، عن أمنياته بفوز بطل الدوري المصري المارد الأحمر، بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالي والعاشرة في تاريخه.

ويلتقي النادي الأهلي، أمام نظيره كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا، ضمن نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب مركب محمد الخامس بالمغرب.

وقال رضا عبد العال لـ الخليج 365 :” يجب على لاعبي الأهلي عدم التهاون أو التراخي، أسلوب لعب باكستر المدير الفني لكايزر تشيفز سيرهق الأهلي كثيرًا المباراة لن تكون سهلة على الإطلاق، إلا إذ دخل المارد الأحمر المباراة بنفس التركيز الذي شاهدناه في المباريات الأخيرة .

وبسؤاله عن من يتوقع التسجيل للنادي الأهلي؟ أجاب نجم الكرة المصرية:” أتمنى تحقيق الفوز في المقال الأول، وأعتقد أن افشة ومحمد شريف سيكونا الأقرب في هز الشباك.

ورفض رضا عبد العال المقارنة التي تتبناها جماهير السوشيال ميديا، بين المدير الفني الحالي للنادي الأهلي، الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني والمدرب التاريخي السابق، البرتغالي مانويل جوزيه، واصفاً المدرب الجنوب أفريقي موسيماني بـ”المحظوظ”.

وتابع:” جوزية أفضل بكثير ولا يجوز المقارنة بينه وبين موسيماني، لأن المدرب البرتغالي لدية فنيات عالية ظهرت في أسلوب لعب الفريق وقتها، أما موسيماني فهو مدرب محظوظ، لعدة أسباب أولها؛ يمتلك جيل وخامة من اللاعبين على أعلى مستوى، ثانيًا؛ المنافسين الحاليين دون المستوى”.

وأثنى رضا عبد العال، على المهاجم الشاب محمد شريف، الذي يقدم عروضًا رائعة، حيث قال :” مهاجم قوي وفريد ويشبه عماد متعب في كثير من الفنيات، لدرجة ان الكثير من النقاد اتهموه بأنه ضعيف في ضربات الرأس، واثبت عكس ذلك في آخر ثلاث مباريات”.

وتوقع رضا عبد العال أن يحسم النادي الأهلي نتيجة المباراة، بهدف ون رد ويتوج باللقب العاشر في تاريخه.