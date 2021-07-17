الامارات | محمد صلاح يقدم لموهبة ليفربول درسا في الانضباط

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يقدم لموهبة ليفربول درسا في الانضباط والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مساعد مدرب فريق ليفربول، بيب ليوندرز، إنه انبهر بما يقوم به النجم المصري محمد صلاح في نقل خبراته وانضباطه مع الفريق إلى الجيل الصاعد. وكشف ليوندرز في خبر نقلته صحيفة "ميرور" البريطانية اليوم عن واقعة، اعتبرها نموذجا يحتذى به لكل اللاعبين، وقال إنه خلال تواجد الفريق في معسكره التدريبي بالنمسا حاليا، جلس اللاعب الصاعد حديثا وأحد المواهب المميزة في الفريق، هارفي إيليوت (18 عاما)، إلى جانب صلاح في غرفة الطعام، وكان على طبق إيليوت خبز وفاكهة، فقام صلاح بسؤاله عن كم قطعة خبز يتناولها في اليوم الواحد، فرد عليه هارفي بأنه يتناول قطعة واحدة، فطلب منه صلاح أن يركز على الفاكهة فقط.

وبعد ذلك أخبر إيليوت مساعد المدرب بما حدث، وقال إنه سعيد بالدروس التي يتلقاها من اللاعبين النجوم، وبينهم محمد صلاح، في انضباطهم عموما، سواء تعلق الامر بالتدريبات ومواعيدها، أو كذلك في ما يتعلق بنظام التغذية ونوعيتها.

يذكر أن إيليوت تعاقد معه ليفربول قبل سنتين، قادما من فريق فولهام، وسبق له أن ظهر في تسع مباريات مع الفريق الاول، وتم أخيرا التوقيع معه لعقد طويل للحفاظ عليه من إغراءات الاندية الاخرى.

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