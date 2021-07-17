شكرا لقرائتكم خبر عن رباعي الأهلي الأولمبي يغادرون المغرب غدًا إلى اليابان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغادر رباعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، المنضمون للمنتخب الأولمبى، "محمد الشناوى وصلاح محسن، وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر"، المغرب ظهر غدٍ الأحد إلى العاصمة اليابانية طوكيو؛ للانضمام للمنتخب الأولمبى المشارك فى دورة الألعاب الأولمبية.

ويلتقى الأهلى مع كايزر تشيفز، بطل جنوب أفريقيا، فى المباراة النهائية لدورى أبطال أفريقيا، المقرر إقامتها فى التاسعة مساء اليوم، السبت، بتوقيت القاهرة باستاد محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الأهلى المغرب عقب انتهاء مباراة كايزر تشيفز مباشرة فى طريقها إلى القاهرة على متن طائرة خاصة.

فيما يستمر «الرباعى الأولمبي» فى المغرب الليلة، ويطير ظهر غدٍ إلى اليابان حسب اتفاق الجهاز الفنى للأهلى مع نظيره فى المنتخب الأولمبي.