شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف بن شرقى يغادر المغرب فى طريق العودة إلى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الدولى المغربى أشرف بن شرقي، جناح الزمالك، صور خلال مغادرته المغرب عبر حسابه على موقع تبادل الصور "انستجرام"، ويغادر بن شرقى مطار محمد الخامس فى الوقت الحالى للقدوم إلى القاهرة، من أجل الانتظام فى استعدادات الزمالك، وبهذا لن يتمكن اللاعب من اللحاق بتدريبات الفريق اليوم، السبت، والتى يخوضها الفريق على ملعب نادى الترسانة، وهو ملعب الراحل حسن الشاذلى، وذلك لوجود إصلاحات فى ملعب نادى الزمالك.

ومن المقرر أن ينتظم بن شرقى فى التدريبات الزمالك غدًا، الأحد، استعدادا لمواجهة عزل المحلة، فى المباراة التى ستجمع بينهما يوم 3 من شهر أغسطس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، حيث يسعى الأبيض خلالها لمواصلة انتصاراته فى مسابقة الدورى الممتاز، بالفوز على غزل المحلة فى المباراة المقبلة.

يتصدر الزمالك جدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز، بعدما احتل المركز الأول برصيد 61 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 18 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات، وهُزم فى مباراتين فيما سجل لاعبوه 48 هدفًا واستقبلت شباكه 18 هدفًا، لذا حرص المدرب الفرنسى على تحفيز لاعبيه على ضرورة الاستعداد جيدًا لتلك المواجهة خاصة بعدما استأنف الفريق تدريباته مساء أمس الجمعة، على ملعب الراحل حسن الشاذلى بقلعة الشواكيش، نظرًا لإجراء عمليات الصيانة فى ملعب نادى الزمالك، بعدما حصل اللاعبين على راحة استمرت لمدة 11 يومًا.

من المقرر، أن يحصل لاعبى الزمالك على راحة من التدريبات يوم الثلاثاء أول أيام عيد الأضحى المبارك، قبل دخول الفريق فى معسكر مغلق فى الإسكندرية، بداية من الأربعاء المقبل، استعدادا لمواجهة غزل المحلة، التى يسعى الأبيض للفوز بها لاستمرار تصدره لجدول ترتيب الدورى الممتاز، للتتويج باللقب هذا الموسم.