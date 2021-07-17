شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انضمام عبد الرحمن مجدي.. تعرف تاريخ لاعبى الدراويش فى الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر عبد الرحمن مجدي جناح الإسماعيلي ضمن صفوف المنتخب الأولمبي الذي يستعد للمشاركة بمنافسات دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، وعلى خلفية ذلك، رصد الموقع الرسمي للإسماعيلى تاريخ لاعبي الدراويش فى الأولمبياد…

-الأكثر مشاركة هم ميمى درويش وعماد سليمان وأحمد حجازى.

-العمدة اللاعب الوحيد الذى هز شباك المنافسين.

-شارك لاعبى الإسماعيلى مع المنتخب المصرى فى 5 من أصل 11 دورة للألعاب الأولمبية، حيث لعبت الفراعنة خلالها 17 مباراة، وفاز في 4 وتعادل 2 وخسر 11، له 29 هدفًا عليه 39 هدفًا، كلين شيت لقاء وحيد.

أولمبياد روما 60 ..



رضا ” مباراتين ” من أوائل اللاعبين الذين ارتدوا قميص المنتخب من ” المظاليم ”

* يوم 26 أغسطس 60 .. شارك رضا فى خسارة مصر من يوغوسلافيا 1 / 6

* يوم 29 أغسطس 60 .. شارك رضا فى خسارة مصر من بلغاريا صفر / 2

أولمبياد طوكيو 64 ..



ميمى درويش ” 4 مباريات ”

شحته ” 3 مباريات ”

* يوم 14 أكتوبر 64 .. شارك ميمى درويش وشحته فى خسارة مصر من تشيكوسلوفاكيا 1 / 5

* يوم 16 أكتوبر 64 .. شارك ميمى درويش وشحته فى فوز مصر 10 / صفر

* يوم 18 أكتوبر 64 .. شارك ميمى درويش فى فوز مصر على غانا 5 / 1

* يوم 20 أكتوبر 64 .. شارك ميمى درويش فى خسارة مصر من المجر صفر / 6

* يوم 23 أكتوبر 64 .. شارك شحته فى خسارة مصر من ألمانيا الشرقية 1 / 3

أولمبياد لوس أنجلوس 84 ..



عماد سليمان ” سجل هدفين فى 4 مباريات ”

محمود حسن ” 3 مباريات ”

* يوم 26 يوليو 84 .. شارك عماد سليمان ومحمود حسن فى خسارة مصر من أيطاليا صفر / 1

* يوم 31 يوليو 84 .. سجل عماد سليمان هدفًا خلال مشاركة محمود حسن فى فوز مصر على كوستاريكا 4 / 1

* يوم 2 أغسطس 84 .. سجل عماد سليمان هدفًا خلال مشاركة محمود حسن فى تعادل مصر مع أمريكا 1 / 1

* يوم 5 أغسطس 84 .. شارك عماد سليمان فى خسارة مصر من فرنسا صفر / 2

أولمبياد برشلونة 92 ..



محمد صلاح أبو جريشة ” مباراتين ”

* يوم 24 يوليو 92 .. شارك محمد صلاح أبو جريشة فى خسارة مصر من قطر صفر / 1

* يوم 26 يوليو 92 .. شارك محمد صلاح أبو جريشة فى خسارة مصر من أسبانيا صفر / 2

أولمبياد لندن 2012 ..



أحمد حجازى ” 4 مباريات ” بعد أيام قليلة من إنتقاله من الإسماعيلى إلى فيورنتينا الإيطالى

* يوم 26 يوليو 2012 .. شارك أحمد حجازى فى خسارة مصر من البرازيل 2 / 3

* يوم 29 يوليو 2012 .. شارك أحمد حجازى فى تعادل مصر مع نيوزيلندا 1 / 1

* يوم 1 أغسطس 2012 .. شارك أحمد حجازى فى فوز مصر على بيلاروسيا 3 / 1

* يوم 4 أغسطس 2012 .. شارك أحمد حجازى فى خسارة مصر من اليابان صفر / 3.