شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ضد كايزر تشيفز.. المارد الأحمر يخشى 4 كوابيس فى نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، فى التاسعة مساء اليوم السبت – بتوقيت القاهرة، أهم مبارياته هذا الموسم حينما يواجه كايرز تشيفز بطل جنوب أفريقيا فى نهائى دورى أبطال أفريقيا على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بالمغرب، ويفتش المارد الأحمر عن اللقب العاشر فى تاريخه بينما يسعى بطل جنوب أفريقيا لوضع اسمه فى قائمة المتوجين بدورى الأبطال للمرة الأولى فى تاريخه.

وتوج الأهلي بلقب البطولة الأفريقية أعوام (1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، 2020 ) ولم يحالفه الحظ فى التتويج باللقب أعوام (1983، 2007، 2017، 2018).

ويخشى المارد من أربعة كوابيس داهمته فى النهائى الأفريقى بالسنوات الماضية، نستعرضها فى السطور التالية..

1_فى نسخة 1983 مع كوتوكو الغاني، حيث تعادل الفريقان سلبيًا فى القاهرة، بينما خسر الأهلى فى كوماسى بهدف دون مقابل.

2_ فى نسخة 2007 مع النجم الساحلي، حيت تعادل الفريقان سلبيًا فى سوسة، بينما خسر الأهلى فى القاهرة بنتيجة 3-1

3_فى نسخة 2017 مع الوداد المغربى، حيث تعادل الفريقان بنتيجة 1-1 فى الإسكندرية، وخسر الاهلى فى المغرب بهدف دون رد.

4_ فى نسخة 2018 مع الترجى التونسى، حيث فاز الأهلى فى الذهاب بثلاثية مقابل هدف بالإسكندرية وخسر فى رادس بثلاثية دون رد.