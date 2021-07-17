شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي وكايزر تشيفز.. "نادى القرن يبحث عن النجمة العاشرة".. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم، السبت، لمتابعة اللقاء المصيرى الذى يجمع الأهلى أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، والتى تجمع الفريقين على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بالمغرب.

الموعد :السبت 17 يوليو 2021 9 مساءً بتوقيت القاهرة

المكان : ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بالمغرب

الحضور الجماهيرى: بدون جمهور بسبب كورونا

مدرب الأهلى : الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى

مدرب كايزر تشيفز: الإنجليزي ستيوارت باكستر

هداف الأهلى : محمد شريف برصيد 5 أهداف

هداف كايزر تشيفز: سمير نوركوفيتش برصيد 3 أهداف

حكم المباراة: البوروندي باسيفيك ندابيهاوينمانا

الألقاب السابقة :الأهلي هو صاحب الرقم القياسي في الفوز بلقب دوري الأبطال برصيد 9 بطولات بينما كايزر تشيفز لم يسبق له التتويج بدوري الابطال الافريقى من قبل

المواجهات السابقة : التقى الفريقين مرة واحدة في 2002 بالسوبر الافريقى وفاز الاهلى 4-1.