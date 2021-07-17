شكرا لقرائتكم خبر عن أهم تعليمات موسيمانى لنجوم الأهلي قبل مواجهة كايزر تشيفز بنهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، على منح لاعبيه تعليمات مشددة قبل مواجهة كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، والمقرر له التاسعة مساء اليوم السبت بالمغرب، بضرورة اللعب بلمسة واحدة من أجل اختراق حصون بطل جنوب أفريقيا الدفاعية لهز الشباك والتتويج باللقب العاشر فى تاريخ القلعة الحمراء.

وحقق موسيماني مع الأهلى 3 بطولات، هى دورى أبطال أفريقيا وكأس مصر والسوبر الأفريقي، وقاد المارد الأحمر لتحقيق الميدالية البرونزية فى كأس العالم للأندية بقطر، وأمامه فرصة كبيرة للتتويج بأكثر من لقب آخر مثل دورى أبطال أفريقيا فى نسخته الحالية، والدورى والكأس والسوبر المحلي.

وأثبت الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، أنه مدرب صاحب فكر ورؤية فنية عالية، تُمكنه من إدارة المباريات الكبرى تحديداً، وقاد المدرب الجنوب أفريقى فريق الأهلى فى مباريات كثيرة، وتفوّق بشكل واضح، لكن تبقى إدارته للمباريات الكبرى تحديداً بشكل رائع أحد أهم مقومات نجاحه مع الأهلى منذ توليد المسئولية أول أكتوبر الماضى.

موسيمانى صاحب "دماغ ألماظ"، كما يرى البعض، فهو يُجيد قراءة المنافس ويستعد جيداً للمواجهات القوية، ويستغل نقاط قوته ويعرفها جيداً، كما ينجح فى اللعب على "وتر" ضعف المنافسين، فهو أصبح كالجراح الماهر الذى يمسك بـ"مشرط" تشريح الخصم من أجل تحقيق أهداف الأهلي.

وتعرض موسيمانى الفترة الماضية لهجوم من الجماهير وبعض النقاد والمحليين؛ بسبب تراجع مستوى الأهلى فى المباريات السابقة، وشكك الكثير فى قدرة المارد الأحمر فى عبور محطات صعبة كثيرة، ولكن المدرب الجنوب أفريقى رد بأحسن صورة ليستحق لقب "رجل المواجهات الكبرى".