شكرا لقرائتكم خبر عن محمود علاء يعود لتشكيل الزمالك الأساسى أمام غزل المحلة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، عودة الاعتماد على محمود علاء، مدافع الفريق، لقيادة خط دفاع الأبيض، فى مواجهة غزل المحلة المقرر إقامتها يوم 3 من شهر أغسطس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، لتعويض غياب محمود حمدى "الونش"، مدافع الفريق المتواجد مع المنتخب الأولمبى فى طوكيو، للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021.

ومن المقرر أن يعتمد كارتيرون فى المواجهة المقبلة على الثنائى محمود علاء ومحمد عبد الغنى، بعد فترة طويلة من الغياب لمحمود علاء عن المشاركة، بعدما ابتعد عن الفريق للإصابة وعندما عاد فضل المدرب الفرنسى تواجده على مقاعد البدلاء واستمرار الاعتماد على الونش وعبد الغنى، إلا أنه بغياب الونش سيعود كارتيرون للاعتماد على الثنائى محمود علاء ومحمد عبد الغنى، خاصة بعد تعافى محمود علاء ومشاركته فى تدريبات الفريق، وإلى جانبه حازم إمام، الظهير الأيمن للأبيض، الذى شارك أيضًا فى التدريبات الجماعية، بعد فترة الراحة التى حصل عليها اللاعبين، حيث كان يُعانى حازم إمام من الإصابة فى عضلة السمانة، بينما كان يُعانى محمود علاء من آلام خلف مفصل الركبة.

يسعى فريق الزمالك، لمواصلة انتصاراته فى مسابقة الدورى الممتاز، بالفوز على غزل المحلة فى المباراة المقبلة، لاستمرار تصدره جدول ترتيب المسابقة، بعدما احتل المركز الأول برصيد 61 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 18 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات، وهُزم فى مباراتين فيما سجل لاعبوه 48 هدفًا واستقبلت شباكه 18 هدفًا، لذا حرص المدرب الفرنسى على تحفيز لاعبيه على ضرورة الاستعداد جيدًا لتلك المواجهة خاصة بعدما استأنف الفريق تدريباته مساء أمس الجمعة، على ملعب الراحل حسن الشاذلى بقلعة الشواكيش، نظرًا لإجراء عمليات الصيانة فى ملعب نادى الزمالك، بعدما حصل اللاعبين على راحة استمرت لمدة 11 يومًا.