شكرا لقرائتكم خبر عن غموض موقف النجم الساحلى من خوض السوبر الأفريقى لليد أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر نادى الزمالك الموقف النهائى لفريق النجم الساحلى من خوض لقاء السوبر الأفريقى لكرة اليد، المحدد له يوم 23 أغسطس المقبل بالمغرب، فى ظل تردد أنباء عن نية اعتذار الفريق التونسي عن المشاركة.

ويأتى غموض موقف مشاركة النجم الساحلى فى ظل الأزمة المادية التى يعانى منها الفريق، ما أدى لرحيل عدد من نجومه، ليتسبب ذلك فى تفكير المسئولين فى الاعتذار عن المشاركة، حيث تضح الرؤية خلال الساعات المقبلة.

ونجحت اللجنة المكلفة لإدارة نادى الزمالك فى إبرام صفقات مدوية لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة اليد بالموسم الجديد قبل خوض السوبر الأفريقى وجاءت بناء على رؤية فنية حتى يستمر الفريق على قمة اليد في مصر.

وتعاقد الزمالك مع الثنائى، سيف الدرع قادما من هليوبوليس وسط صراع مع النادى الأهلى الذى كان يخطط للحصول على توقيع اللاعب ومحمد بسيونى مودى قادما من سبورتنج، فضلا عن الإتفاق الرسمى على عودة كريم هنداوى حارس المرمى بعد دفع الشرط الجزائى لنادى آر كيه يورو فارم المقدوني فى ظل رحيل محمد على حارس الفريق للإحتراف فى الدورى الإسبانى.

بينما تعاقد مسئولو الزمالك مع الإسبانى أوليفر روى مساعد المديرالفنى لنادى برشلونة السابق فى دورى أبطال أوروبا خلفا لحسين زكى، وسط تجديد عقود الثلاثى وسام نوار وأحمد مؤمن صفا (دودو) وأحمد حسام لمدة موسمين.