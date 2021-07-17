شكرا لقرائتكم خبر عن 62% يتوقعون تتويج الأهلى بلقب أفريقيا على حساب كايزر تشيفز فى استفتاء فيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم النادى الأهلى بنسبة اقتربت من 63% من الأصوات فى الاستفتاء الذى طرحه الحساب الرسمى للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" عبر حسابه على تويتر، قبل ساعات من النهائى الأفريقى الذى يجمع المارد الأحمر مع كايزر تشيفز الجنوب أفريقى، فى التاسعة مساء اليوم، على ملعب محمد الخامس فى المغرب.

وجاءت النتيجة حتى الآن بتوقعات الجمهور، تحقيق الأهلى الفوز بنسبة 62.2% من الأصوات، مقابل 37.7% لصالح بطل جنوب أفريقيا، ومن المتوقع أن تتغير هذه النسب خلال الساعات القادمة، نظرا لاستمرار الاستفتاء حتى بدء المباراة فى التاسعة مساء.



نتيجة الاستفتاء حتى الآن

ويستعد الأهلي لخوض مباراة صعبة مساء اليوم السبت أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، ومن المقرر أن تنطلق المباراة فى التاسعة مساء بتوقيت القاهرة باستاد «مركب محمد الخامس» بمدينة الدار البيضاء المغربية.

ويأتي ظهور الأهلي في نهائي دوري الأبطال للمرة الرابعة في آخر 5 سنوات، بعدما سجل حضوره في نسخ 2017 و2018 و2020، وفي النسخة الجارية بحثًا عن تعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب.

وتوج الأهلي بلقب البطولة الأفريقية أعوام 1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012 ، 2013 ، 2020، ولم يحالفه الحظ فى التتويج باللقب أعوام 1983، 2007، 2017، 2018.