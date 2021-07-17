شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. مى محمد لاعبة الطائرة: تامر حسنى مطربى المفضل وهوايتى السفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى "مى محمد" لاعبة الكرة الطائرة السابقة فى نادى سبورتنج والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب كما أنها تتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.

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أه عادى ممكن أستخدم العنف لو حد ضايقنى.

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