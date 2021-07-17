شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوى لنجوم الأهلي: احترموا كايز تشيفز والعبوا برجولة.. ناخد البطولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمد الشناوى، قائد الأهلى، على عقد اجتماع مع زملائه قبل مواجهة كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا فى التاسعة مساء اليوم، السبت، بنهائى دورى أبطال أفريقيا، وطالب الشناوى لاعبى المارد الأحمر بضرورة اللعب برجولة واحترام بطل جنوب أفريقيا حتى يستطيع الفريق التتويج ببطولة أفريقيا، مشدداً على أن الاستهتار والتراخى غير مقبول فى قاموس الأهلى.

ويكثف نجوم الأهلى الكبار، بقيادة محمد الشناوى، جلساتهم التحفيزية مع لاعبى الفريق لحثهم على التتويج باللقب الأفريقى فى مواجهة كايزر تشيفز، ويحرص الرباعى "محمد الشناوى ووليد سليمان وسعد سمير وأيمن أشرف" على تكثيف جلساتهم مع اللاعبين بشكل جماعى لتحفيزهم بضرورة حسم المباراة مبكراً دون الدخول فى دوامة تزيد التوتر خلال اللقاء.

واستعد فريق الأهلي جيدا لخوض مباراته ضد كايزر تشيفز الجنوب أفريقى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا من خلال التدرب على بعض الجمل الفنية والجوانب التكتيكية التى ينوى تنفيذها فى المباراة والتعامل على التراجع الدفاعى المتوقع للفريق الجنوب إفريقي.

ومع علم بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى بالتحفظ الدفاعى لفريق كايزر تشيفز فإنه درب لاعبيه على بعض الجمل التى تمكنهم من فك شفرة الدفاع الجنوب أفريقى من خلال لعب التمريرات القصيرة فى المساحات الضيقة فى وجود ضغط لتعود لاعبيه على اللعب فى مثل هذه الأجواء.

وطالب موسيمانى لاعبيه بضرورة نقل الكرة السريع من خلال التمريرات القصيرة مع ضرورة التحرك بدون كرة لخلق مساحات وإرهاق لاعبى كايزر تشيفز حتى يتسنى لهم فتح ثغرة فى دفاعه ومن ثم الوصول إلى مرماه وهز شباكه، وطالبهم بضرورة التصويب المباشر على المرمى إذا ما وجدت فرصة للتسديد.