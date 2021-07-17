الامارات | القرية الأولمبية في طوكيو تسجل أول حالة كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن القرية الأولمبية في طوكيو تسجل أول حالة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجلت القرية الأولمبية بالعاصمة اليابانية طوكيو أول حالة إصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد، قبل أيام من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، حسب ما أعلنته اللجنة المنظمة للأولمبياد اليوم. ولم يكشف توشيرو موتو المدير الإداري للجنة المنظمة عن أي معلومات بشأن هوية المصاب بالعدوى أو جنسيته، ولم يكشف ما إذا كان المصاب ممن تناولوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا أم لا.

لكنه قال إنه جرى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمنع انتشار العدوى ولتأمين كل المتواجدين في القرية الأولمبية التي يقيم فيها الرياضيون خلال منافسات الدورة. وكشفت الفحوص حتى الآن عن إصابة خمسة رياضيين ممن وصلوا إلى اليابان للمشاركة في الأولمبياد. وجرى عزل المصابين ورفاقهم في القرية الأولمبية مع إلزامهم باتباع معايير نظافة صارمة. وتتواصل جهود اللجنة المنظمة للأولمبياد واللجنة الأولمبية الدولية لطمأنة الجماهير والمشاركين في الأولمبياد بأن الدورة ستكون آمنة بالنسبة للجميع.

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